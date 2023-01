Lombardia, Majorino: partita del tutto aperta, fra me e Fontana

Domenica 15 gennaio 2023 - 14:19

Mi piace il confronto fra 4 candidati forti. Schlein a Milano al suo fianco: "tutto il Pd mi sostiee"

Roma, 15 gen. (askanews) – “Mi piace il confronto fra quattro candidati forti” anche perchè “la partita è aperta del tutto” ed “in ogni caso dicono che è ristretta a Fontana e me”. Lo ha sottolineato oggi il candidato del centrosinistra e dei Cinque Stelle alla presidenza della Lombardia Pierfrancesco Majorino, con al fianco Elly Schelin oggi a Milano per sostenerela: “con me – evidenzia Majorino- c’è tutto il Pd, compatto” .“Siamo in una situazione – ha evidenziato ancora- completamente diversa da quando abbiamo inziato un mese fa questa avventura. Prima si discuteva su chi potesse arrivare secondo tra me e Moratti, ora il dibattito è su chi arriverà primo tra me e Fontana. Lo dice il 95% cento dei sondaggi e soprattutto e la sensazione fortissima in giro”.