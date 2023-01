Lombardia, Fontana: come me tutto il centrodestra compatto

Domenica 15 gennaio 2023 - 14:23

"Fdi ieri lo ha ampiamente confermato"

Roma, 15 gen. (askanews) – “Io non sento nessun pesoper cinque anni. Noon ci siamo mai spaccati neanche per un’ora. Abbiamo sempre avuto una compattezza e una coesione. Per cui non cambierà assolutamente niente, nonostante gli auspici degli avversari, andremo avanti con la stessa compattezza con cui abbiamo affrontato questi 5 anni”. Lo ha sottolineato fra l’altro il presidente uscente della Lombardia, ricandidato dal centrodestra, presentando a Milano i candidati della Lega alla Consiglio Regionale.“Sono supportato da un’alleanza assolutamente compatta” e “ieri anche ieri Fdi ha dimostrato volontà e massima determinazione nel sostenermi”.