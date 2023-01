Stretta Piantedosi: stop per 2 mesi a trasferte ultras Roma e Napoli

Sabato 14 gennaio 2023 - 16:57

Chiusi i settori ospiti alle loro partite fuori casa, nè potranno essere venduti loro biglietti altri settori

Roma, 14 gen. (askanews) – Stop per due mese alle trasferte per ultras di Roma e Lazio. “ll Ministro dell’Interno Piantedosi, in considerazione della gravità degli episodi di violenza avvenuti l’8 gennaio scorso lungo l’A1, all’altezza di Arezzo, e del concreto pericolo che tali comportamenti possano ripetersi, con conseguenti rischi di grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo aver preso atto delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive – informa il Viminale- ha disposto la chiusura, per due mesi da oggi, dei settori ospiti degli stadi dove le società sportive SSC Napoli e AS Roma disputano gli incontri in trasferta. Per due mesi è stata anche vietata la vendita di biglietti per l’accesso ai medesimi impianti sportivi e per gli stessi incontri nei confronti delle persone residenti nelle province di Napoli e Roma”.