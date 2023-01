Riforme, La Russa: serve Bicamerale, Meloni a favore ruolo Camere

Sabato 14 gennaio 2023 - 17:39

"Indirizzo del Governo ci sta ma il protagonista deve essere il Parlamento"

Milano, 14 gen. (askanews) – “Le riforme deve farle il Parlamento: un indirizzo del governo ci sta, ma il protagonismo deve essere del Parlamento”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato alla kermesse organizzata a Milano da Fratelli d’Italia per le regionali in Lombardia, lancia l’ipotesi di una bicamerale e assicura: “La presidente Meloni è a favore” di un ruolo del Parlamento.La Russa ha ricordato che “il centrodestra dentro il programma, compatto, ha il presidenzialismo oltre che dosi diverse di autonomia, nell’opposizione su questo tema non c’è sintonia, o per lo meno non tutti sono favorevoli, pochissimi anzi, ma qualcuno c’è… allora io credo che la strada migliore è far parlare il Parlamento. Non facciamo le riforme a colpi di maggioranza, allora facciamo una Bicamerale, che acceleri il percorso e lasci all’interno di quella macrocommissione la possibilità di trovare intese: sul presidenzialismo, sul semipresidenzialimo, sul premierato… Sono tre soluzioni, decide il Parlamento. E per quello che ne so io, e qualcosa ne so, la Meloni è favorevole a che sia il Parlamento a dibattere e a decidere”.