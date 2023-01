Regionali, Fedriga: in bocca al lupo al candidato Csx Moretuzzo

Sabato 14 gennaio 2023 - 14:21

"Mia intenzione è campagna elettorale senza scontri strumentali"

Trieste, 14 gen. (askanews) – La candidatura di Massimo Moretuzzo per il Centrosinistra in vista delle prossime Elezioni regionali? “Faccio un ‘in bocca al lupo’ a chi vuole confrontarsi nella campagna elettorale, è una sfida impegnativa. Noi faremo la campagna elettorale come coalizione di Centrodestra raccontando quello che abbiamo fatto e raccontando quello che vorremmo continuare a fare per il Friuli Venezia Giulia”. Lo ha dichiarato l’attuale governatore, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste.“La mia intenzione è quella di non andare a cercare scontri strumentali perché credo la gente sia stufa delle polemiche fini a sé stesse. Mi auguro – ha concluso – che la gente possa apprezzare la dote che possiamo portare con la testimonianza di cinque anni di governo”.