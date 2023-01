Sabato 14 gennaio 2023 - 19:21

Dobbiamo continuare a governare la nostra Regione

Milano, 14 gen. (askanews) – “La campagna elettorale non è ancora vinta, ognuno dia il meglio per continuare a governare questa regione”. Lo ha detto Daniela Santanchè, ministro per il Turismo, chiudendo la kermesse organizzata a Milano da Fratelli d’Italia in visto delle Regionali in Lombardia.