Lombardia, lunedì presentazione lista Alleanza Verdi Sinistra

Sabato 14 gennaio 2023 - 15:41

A Milano con Fratoianni, Evi, Bonelli e Majorino

Roma, 14 gen. (askanews) – Lunedi prossimo, 16 gennaio 2023 a Milano si terrà la conferenza stampa di presentazione della lista dell’Alleanza Verdi Sinistra per le prossime elezioni regionali della Lombardia. L’evento si svolgerà alle 11,30 presso Ostello Bello Duomo. Intervengono il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, i co-portavoce nazionali di Europa Verde Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, i capolista Daniela Padoan, Aldo Guastafierro, Silvia Ilaria Soldatesca, Onorio Rosati. Saranno presenti tutti i candidati e le candidate del collegio di Milano.Fratoianni e Bonelli nel pomeriggio saranno a Brescia dove alle 16.30 al museo Ken Damy presenteranno la lista e /le candidati/e. Infine Fratoianni ed Evi alle ore 21 saranno a Monza in via Maddalena 7 dove presenteranno la lista e i/le candidati/e.