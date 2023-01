Lombardia, Cattaneo (Fi): chi tradisce non raccoglie voti

Sabato 14 gennaio 2023 - 13:38

nostre liste competitive

Roma, 14 gen. (askanews) – “A noi interessa il centrodestra e anche gli elettori nutrono fiducia nei confronti della coalizione come area di pensiero e di capacità di governare, più che nei singoli partiti. Gli italiani votano centrodestra in maniera granitica da anni ed è un perimetro sempre costante, in Lombardia ancor di più. Il centrodestra prevale sempre sul resto e questo è un messaggio anche verso chi ha tradito quel perimetro: la storia insegna che alla fine non raccoglie voti. Il modello di centrodestra ha dimostrato nei fatti di funzionare. La nostra competizione è solo con noi stessi nel cercare ancora una volta di essere credibili. Forza Italia ha messo in campo liste competitive, composte da persone credibili e capaci”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista a Rainews24.