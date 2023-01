Lombardia, Braga (Pd): Fontana fa polemiche per evitare responsabilità

Sabato 14 gennaio 2023 - 19:01

Finge memoria corta

Roma, 14 gen. (askanews) – “Fontana conferma di avere la memoria corta. Lui, non qualcun altro, nel 2018 sosteneva che bisognava chiudere gli inceneritori obsoleti o non più necessari, salvo poi non fare nulla in questi anni. Sul tema della gestione dei rifiuti Fontana cerca di costruire ad arte polemiche che non esistono, agitando inutilmente il tema dei termovalorizzatori. Il tutto per cercare di sviare dalle sue responsabilità che portano la Lombardia ad essere la Regione più inquinata d’Europa.La Lombardia deve diventare motore dell’economia circolare e della transizione verde, tutti temi che in questi anni Fontana e la destra hanno dimenticato. Anche per questo serve scrivere una pagina nuova in Lombardia con Majorino”. Lo dichiara Chiara Braga, deputata e Responsabile Transizione ecologica del Pd.