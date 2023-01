Lombardia, Berlusconi: nelle nostre liste sempre uomini del fare

Sabato 14 gennaio 2023 - 11:48

Lunedì pomeriggio a villa Gernetto la presentazione

Roma, 14 gen. (askanews) – “Le nostre liste sono composte, come sempre, da donne e uomini del fare, da persone che hanno dimostrato di avere non soltanto la preparazione e la competenza necessarie, ma anche la capacità di realizzare concretamente gli obbiettivi che si sono proposti nel lavoro, nello studio, nell’impegno sociale. Lunedì pomeriggio a Villa Gernetto, parteciperò alla presentazione delle liste di Forza Italia per la Regione Lombardia”. Lo annuncia sui social Silvio Berlusconi, leader di Fi.