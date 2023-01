La Russa:non è buon italiano chi non aprezza successi Meloni in Ue

Sabato 14 gennaio 2023 - 18:00

"Che l'Italia cominci a contare di più dovrebbe far piacere a tutti"

Milano, 14 gen. (askanews) – “Il fatto che l’Italia cominci ad avere più peso in Europa deve piacere a tutti: se a qualcuno non piace non è un buon italiano”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato sul palco della kermesse organizzata a Milano da Fratelli d’Italia per le regionali in Lombardia.“Malgrado le interessate e legitime previsioni sui mercati che sarebbero andati già, sul fatto che non avrebbero ricevuto la Meloni… dico che se qualche incertezza il governo la ha avuta, la ha avuta nella partenza della quotidianità, mentre quando è sceso in campo internazionale, forse perchè lì non è protagonista tutto il goveno ma il ministro degli Esteri e soprattutto la presidente del Consiglio, i successi sono sotto gli occhi di tutti, e questo deve faree piacere a tutti. Il fatto che l’Italia cominci ad avere più peso in Euroipa deve piacere a tutti: se a qualcuno non piace non è un buono italiano”.