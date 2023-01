Bonaccini, lo staff si scusa per il parcheggio in zona vietata a Perugia

Sabato 14 gennaio 2023 - 19:31

I consiglieri comunali leghisti avevano chiesto chiarimenti. Per il Pd perugino scelta per la sicurezza

Roma, 14 gen. (askanews) – “Ci scusiamo, abbiamo parcheggiato per errore in una zona riservata a persone autorizzate. Staremo più attenti, non succederà più”. Così i volontari che guidano il pulmino della campagna elettorale di Stefano Bonaccini replicano agli esponenti della Lega che hanno diffuso una foto del pulmino della campagna parcheggiato a Perugia in una zona riservata ad autorizzati. Il caso era stato sollevato dai consiglieri comunali leghisti di Perugia. Ai quali il Pd del capoluogo umbro aveva risposto che il parcheggio in zona riservata era stato dettato da ragioni di sicurezza.