Regionali Lazio,candidati allo start primo we maratona campagna

Venerdì 13 gennaio 2023 - 18:00

Sanità, Rifiuti, Clima, Trasporti tengono banco nello scontro a tre Rocca-D'Amato-Bianchi

Roma, 13 gen. (askanews) – Sanità, ambiente, rifiuti, trasporti. Sono i nodi intorno ai quali girano i pensieri e i programmi dei candidati alla presidenza della Regione Lazio, le questioni che stanno tenendo banco nella corsa elettorale e, ad una manciata di ore dalla presentazione ufficiale di Donatella Bianchi schierata per il Movimento 5 Stelle, il fine settimana dei candidati si annuncia fitto di impegni.La presentazione delle liste sta impegnando la macchina organizzativa dei comitati elettorali, mentre i singoli candidati delle liste si stanno presentando agli elettori. Oggi è toccato alla lista del Polo progressista a sostegno di Donatella Bianchi. Una serie di nomi che definisce la frattura interna alla sinistra ambientalista e progressista che ha detto no all’idea di sostenere il candidato del Pd Alessio D’Amato, e punta dritto ad una speranza di futuro in un polo a sinistra vicino ai 5 stelle di Conte. Da Stefano Fassina ad Alfonso Pecoraro Scanio, a Paolo Cento e Loredana De Petris, la rottura col centrosinistra a trazione Pd si è concretizzata oggi. L’altro fronte di sinistra con Alessio D’Amato non si ferma e domattina parte da Ponte Milvio a Roma in un tour per i banchetti attivi in 100 Piazze con i volontari che distribuiranno il materiale informativo sul programma elettorale del candidato.Il centrodestra con Francesco Rocca va avanti dritto verso il 12 febbraio e oggi ha incontrato le imprese a Confapi Roma e Lazio “per ascoltare le realtà imprenditoriali della Regione Lazio. Il dialogo costante e soprattutto reale con il mondo delle imprese è fondamentale. Sono tanti i temi su cui dobbiamo lavorare insieme dalla transazione energetica a quella digitale” ha spiegato. E lunedì la Lega Lazio a Roma, all’Eur a Spazio 900, dovrebbe esordire con un evento, presenti Matteo Salvini e Rocca.