Open Arms,Conte:con Salvini ero in disaccordo sui migranti

Venerdì 13 gennaio 2023 - 11:58

Il leader del M5S testimone da ex premier nel processo in cui è imputato Matteo Salvini

Palermo, 13 gen. (askanews) – “Ricordo di avere scritto due volte al ministro Salvini. La prima volta dissi che non si potevano respingere i minori, la seconda invece che c’erano sei paesi europei che avevano confermato la disponibilità alla redistribuzione dei migranti dell’Open Arms. Non ero d’accordo con lui e il clima era incandescente”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, testimone nel processo “Open Arms” in cui è imputato Matteo Salvini per i fatti accaduti nel 2019 quando il leader M5S era premier alla testa del governo giallo-verde.“L’immigrazione è stato sempre un grande tema di riflesso politico e il ministro dell’epoca ha sempre avuto delle posizioni molto chiare sulla gestione di questo tema. Ai tempi – aggiunge Conte – si voleva dare l’idea di un presidente del consiglio debole sul fenomeno immigratorio, mentre il ministro dell’Interno aveva una posizione molto più rigida”.