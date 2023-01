Vino, Azione: decisione Commissione Ue su etichette è irresponsabile

Giovedì 12 gennaio 2023 - 12:35

Avanza: ostacola il mercato unico e penalizza i produttori di vino

Milano, 12 gen. (askanews) – “La decisione della Commissione europea di consentire all’Irlanda di mettere sul vino l’etichetta ‘L’alcol uccide’ come si fa con il tabacco, è irresponsabile. Infatti, essa ostacola il mercato unico e penalizza i produttori di vino. Considerare dannoso l’alcol, senza distinzione tra tipologia della bevanda e quantità di consumo, è assurdo e controproducente”. E’ quanto ha dichiarato la responsabile per Azione dell’agricoltura europea, Caterina Avanza, all’indomani del via libera a Dublino per gli “health warning” sulle etichette degli alcolici.“Un testo sull’informazione dei consumatori arriverà nel 2023: si avrà quindi una discussione in sede europea” ha ricordato Avanza, concludendo “auspichiamo che essa possa essere seria e basata su dati scientifici”.