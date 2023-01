San Siro, Sala passa la palla al governo: dica se c’è il vincolo o no

Giovedì 12 gennaio 2023 - 17:06

"Finché non capiamo questo non procediamo"

Milano, 12 gen. (askanews) – Di fronte al cortocircuito all’interno del governo sullo stadio di San Siro, con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini contrapposto al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, si fa avanti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, già alle prese con i mal di pancia sul tema nella sua maggioranza, chiedendo a Palazzo Chigi di fare chiarezza una volta per tutte: “Non voglio nemmeno commentare, se la vedano loro, io confermo che noi i passi che dobbiamo fare li faremo” ha detto stamani il primo cittadino, a proposito del vincolo monumentale che il critico d’arte intende introdurre per evitare la demolizione del Meazza, condizione necessaria per rendere economicamente sostenibile la proposta dei club.Una posizione opposta a quella del segretario leghista che, dopo avere dato l’impressione nei giorni scorsi di spingere nerazzurri e rossoneri a voltare le spalle a Milano per costruire il nuovo stadio nell’ex area Falck di Sesto San Giovanni, è tornato ieri sui suoi passi: “Milan e Inter, tifosi, sportivi e società, hanno bisogno di uno stadio nuovo, sicuro, moderno, europeo, innovativo, green. Dopo anni di lavoro, progetti, incontri e impegno, è ora di partire coi lavori. Sgarbi parla a titolo personale e non ha nessuna possibilità di bloccare un progetto atteso da anni: da milanese, da tifoso e da vicepremier dico ‘avanti futuro'” ha detto.Un braccio di ferro che ha indotto Sala a chiedere a Palazzo Chigi di sciogliere il nodo. “Non ho capito – ha aggiunto il sindaco – la posizione del governo e credo che per me non sia ormai il caso di entrare in polemiche, ma di pensare a quello che noi dobbiamo fare. Noi abbiamo due grandi passi da fare in questo percorso: il primo è quello che attueremo settimana prossima, se non ci sono difficoltà ma non penso ce ne saranno, cioè portare in giunta i risultati del dibattito pubblico e, alla luce del dibattito pubblico, quelli che possono essere i correttivi da considerare. Questo è un passo formale, ma fondamentale, perché è previsto dalla legge”.Poi c’è il passo del riconoscimento “dell’interesse pubblico, però in mezzo c’è il rischio di un vincolo per cui noi, fino a che non capiamo se c’è vincolo o meno, non procediamo. Perché procedendo rischieremmo di fare un danno alle società anche dal punto di vista economico perché se noi diamo l’interesse pubblico loro cominciano a lavorarci, a spendere soldi e tempo e se nel frattempo subentra un vincolo è un problema” ha osservato il primo cittadino. In ballo c’è un investimento da parte di Inter e Milan di 1,3 miliardi di euro, che rischia di passare nelle casse dell’ex Stalingrado d’Italia.Asa/Int2