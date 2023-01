Salvini: in Lombardia governeremo ancora e prima volta in Lazio

Giovedì 12 gennaio 2023 - 12:17

"Vinceremo anche per la rissosità in casa altrui"

Roma, 12 gen. (askanews) – “Tutti parlano di democrazia e di voto on line e poi qualcuno voleva restrigere gli spazi di partecipazione alla sola domenica, è ragionevole dare la possibilità di votare anche lunedì in Lazio e Lombardia”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa per la presentazione dei candidati della Lega alle elezioni regionali nel Lazio.“In Lombardia noi governiamo da 28 anni, i numeri e il feeling dicono che governeremo ancora a lungo. Ma qua sarà una cosa nuova, passeremo per la prima volta dall’opposizione alla maggioranza” ha osservato Salvini riferendosi al Lazio. “Anche per la rissosità in casa altrui si possono vincere le elezioni”, ha concluso.