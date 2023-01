Presidenzialismo,Conte:prospettive avventurose, dialogo difficile

Giovedì 12 gennaio 2023 - 18:59

Ci confronteremo. Esecutivi stabili? C'è la sfiducia costruttiva

Roma, 12 gen. (askanews) – I centristi di Italia viva e Azione come quinta gamba della maggioranza sul presidenzialismo? “Il sospetto c’è”, ha replicato Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa per la presentazione della candidata alla presidenza del Lazio, Donatella Bianchi. “Dalle votazioni alle quali abbiamo assistito in Parlamento – ha spiegato il leader del M5S – qualche indicazione sulla volontà del terzo polo di fare da stampella della maggioranza viene”.“Sul presidenzialismo – ha precisato – ci confronteremo, se si parla dell’esigenza di stabilizzare gli esecutivi abbiamo misure ragionevoli dal punto di vista dell’architettura costituzionale, che consentono di intervenire senza traumi, ad esempio con la sfiducia costruttiva. Ma le forze di maggioranza hanno una prospettiva più avventurosa, soprattutto se fatta a colpi di maggioranza”.“Ci confronteremo con loro e se davvero l’esigenza è condivisa potremo trovare delle soluzioni ma se dovessero insistere in una determinata direzione il dialogo sarà difficile”, ha concluso Conte.