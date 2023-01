Pd, Nardella: accettato voto on line per evitare rotture su regole

Giovedì 12 gennaio 2023 - 11:09

"Ma per appassionare persone non basta tecnologia..."

Roma, 12 gen. (askanews) – La questione delle regole per il voto al congresso del Pd, con l’apertura al voto on line, è stata posta “in modo tardivo, con il congresso già cominciato. E cambiare le regole in corsa, quando c’è un congresso in atto, è ovviamente molto problematico”. Lo ha detto il sindaco di Firenze e coordinatore della mozione Bonaccini, Dario Nardella, intervistato a Radio anch’io su Rai Radio1.Ma, ha aggiunto Nardella, “noi sostenitori della mozione Bonaccini, per senso di responsabilità e per evitare l’ennesima incomprensibile rottura su una questione regolamentare, ieri abbiamo accettato il voto online come eccezione rispetto alla regola, che è la partecipazione fisica ai gazebo”, ma “per appassionare le persone non basta usare nuove tecnologie…”.