Meloni: con soldi spesi per accise taglio 7 punti tasse lavoro

Giovedì 12 gennaio 2023 - 20:15

"Intervento su salari è nostra priorità"

Roma, 12 gen. (askanews) – Un intervento per aumentari i salari “è una nostra priorità, abbiamo già cominciato: con i soldi che sarebbero costati tagliare le accise per 4 mesi abbiamo tagliato di un ulteriore punto le tasse sul lavoro per un intero anno. Con i soldi che sono stati spesi in 9 mesi per tagliare le accise dal precedente governo si sarebbero potute tagliare le tasse sul lavoro di circa 7 punti. Che voleva mettere fino a 200 euro in tasca ai lavoratori con reddito fino a 35 mila euro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata al Tg5.