Mantovano: nessun fango sui benzinai, domani Governo li incontra

Giovedì 12 gennaio 2023 - 13:53

"Confronto sulle misure domattina alle 11,30 con Giorgetti, Urso e me"

Roma, 12 gen. (askanews) – “Non c’è nessuna ondata di fango nei confronti dei titolari delle pompe di benzina e del settore in generale, anzi domani alle 11.30 il governo in una delegazione che sarà composta dai ministri Giorgetti, Urso e me incontrerà i sindacati del settore per ascoltare le loro ragioni e confrontarle con le misure che il governo intende adottare e ha adottato nell’ultimo consiglio dei ministri”. Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del consiglio Alfredo Mantovano rispondendo alle domande dei cronisti al termine della presentazione del decreto sul Giubileo 2025.