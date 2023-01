Majorino: Meloni su accise racconta che cosa è il populismo

Giovedì 12 gennaio 2023 - 14:19

Bugie in campagna elettorale e non si assume responsabilità governo

Milano, 12 gen. (askanews) – “Abbiamo un governo che è sconcertante. Quello che sta accadendo sulle accise è incredibile. La Meloni ha spiegato che ha cambiato la sua impostazione in relazione al fatto che ora fa la presidente del Consiglio. E’ il racconto di che cosa è il populismo”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, intervistato da Radio Immagina. “Il populismo – aggiunge Majorino – racconta un sacco di bugie in campagna elettorale e non si assume responsabilità dell’azione di governo e questo genera un prezzo che pagano le persone”.