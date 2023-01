Lombardia, Moratti: raddoppieremo fondi per cultura, oggi penultimi

Giovedì 12 gennaio 2023 - 12:13

Individueremo in accordo con sindaci brand forte di ogni provincia

Milano, 12 gen. (askanews) – “Intendiamo raddoppiare i fondi per la cultura. Oggi Regione Lombardia è la penultima regione per investimenti culturali davanti solo alla Liguria”. Lo ha detto Letizia Moratti, candidata civica e del terzo polo alle regionali in Lombardia, durante la presentazione del suo programma elettorale.“Individueremo, in accordo con i sindaci, un piano per ciascuna area territoriale indirizzandola verso una focalizzazione di tematiche culturali, per avere un brand forte di ogni provincia, con un brand complessivo di Regione Lombardia che sia una sintesi delle specificità regionali”, ha aggiunto.