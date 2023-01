Lazio, Silvestri (M5s): Bianchi profilo di grande valore

Giovedì 12 gennaio 2023 - 12:19

Cittadini premieranno coerenza e impegno per ambiente

Roma, 12 gen. (askanews) – “Oggi pomeriggio, alle 17.30, il Presidente Conte e Donatella Bianchi presenteranno a tutti i cittadini il programma del Movimento 5 Stelle per la guida della Regione Lazio. Quello di Donatella Bianchi è un profilo di grande valore, capace di unire competenza, professionalità e tutela del patrimonio naturalistico della Regione”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.“Siamo certi che i cittadini laziali premieranno la nostra coerenza e il forte impegno per la salvaguardia dell’ambiente. A differenza delle altre proposte politiche, la nostra vede l’inquinamento come un problema da risolvere, e non come una soluzione”, conclude.