Lazio, Salvini: gestione stanca e affannata Regione, noi vinciamo

Giovedì 12 gennaio 2023 - 12:30

"Non ci saranno più province dimenticate o province discarica"

Roma, 12 gen. (askanews) – “Negli ultmi anni c’è stata una gestione stanca e affannata della Regione, noi non faremo campagna elettorale guardando a quello che non hanno fatto gli altri ma offrendo idee… Ci sono 32 giorni per i candidati per essere nei municipi, nelle scuole, nelle aziende, nelle province. Non siamo in un salotto della ztl, chiediamo che non ci siano più province dimenticate, Roma e il Lazio non sono solo quel fazzoletto che si può permettere di tutto, di più”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa a Roma, insieme al candidato del centrodestra per il Lazio Francesco Rocca, presentando i candidati del Carroccio alle elezioni del 12 e 13 febbraio.“Ci prepariamo a governare per la prima volta nel Lazio, a passare da essere opposizione ad essere maggioranza” ha rilanciato Salvini che ha promesso che “avremo particolare attenzione per una rete di trasporto pubblico locale moderna ed efficiente”. I rifiuti “non possono essere un problema, non ci possono essere province discarica per supplire a incompetenza e ritardi di qualcuno: serve responsabilità”. Sulla sanità la Lega “sta studiando per rioffrire quei presidi sanitari che nell’arco degli ultimi anni sono stati smantellati”. Inoltre, “abbiamo fatto una manovra in un momento complicato mettendo investimenti anche sulla metropolitana a Roma, sull’acquedotto, su Civitavecchia che non dovrà più essere periferia dell’impero. Infine agricoltura e agroalimentare saranno per noi una priorità”.