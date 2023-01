Lazio, Rocca: 350 mln Irpef andati al Cotral e non alla sanità

Giovedì 12 gennaio 2023 - 12:23

"D'Amato presenta programma ma sembra aver vissuto altrove"

Roma, 12 gen. (askanews) – “Dalla Regione Lazio abbiamo avuto un regalo di Natale, i 350 milioni di euro circa, presi dalle tasche dei cittadini con l’addizionale Irpef, sono andati al Cotral e non alla sanità”. Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso di un incontro con l’altro candidato del centrosinistra, Alessio D’Amato, nella sede della Cisl Lazio.“D’Amato presenta il programma per i prossimi cinque anni, ma sembra aver vissuto da un’altra parte in questi anni”, ha aggiunto Rocca.