Lazio, Fontana (M5s): Bianchi proposta sociale ed ecologista

Giovedì 12 gennaio 2023 - 20:39

Roma, 12 gen. (askanews) – “Proprio nel giorno in cui in Parlamento è stato licenziato il nefasto dl Aiuti Quater, che lancia messaggi chiarissimi su quanto l’attuale governo abbia quasi in noia il tema del rispetto dell’ambiente e ci propina nuove trivelle, rifiuti da bruciare per produrre energia e smantellamento del Superbonus, nel Lazio il Movimento 5 Stelle ha deciso di mettere le politiche all’ambiente al centro della propria proposta politica per le imminenti elezioni regionali. Una figura come Donatella Bianchi, che ha fatto proprio dell’attenzione all’ambiente il fulcro della sua intensa attività di giornalista, rappresenta la figura perfetta per capitanare un progetto di forte impronta sociale ed ecologista. Noi non vogliamo una regione tutta smog e inceneritori, come invece è nei desiderata del Centrodestra e del Pd. Siamo convinti che i cittadini di tutta la regione lazio sono sulla nostra lunghezza d’onda, che sia giunto il momento per la Regione Lazio di cambiare aria. Per questo non mi resta che fare il più grande in bocca al lupo a tutti i candidati del Movimento 5 Stelle e alla nostra candidata presidente Donatella Bianchi. La donna giusta per un programma politico che starà dalla parte giusta”. Così in una nota la deputata M5s eletta nella regione Lazio Ilaria Fontana.