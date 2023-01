Lazio, Durigon (Lega): lezioncine da D’Amato non ne accettiamo

Giovedì 12 gennaio 2023 - 17:17

Si dimetterà vista la candidatura?

Roma, 12 gen. (askanews) – “D’Amato cerca di coprire, con dichiarazioni urlanti, le proprie mancanze da assessore – a proposito, pensa di dimettersi vista la candidatura? – ma diventa difficile dimenticare le condizioni della sanità del Lazio, dove per fare un esame servono mesi di attesa, dove il 118 è in crisi costante, e dove l’assistenza di prossimità è stata massacrata senza uno straccio di piano funzionale alle esigenze di territori e cittadinanza. Lezioncine? Non ne accettiamo”. Così il coordinatore della Lega per la Regione Lazio, Claudio Durigon.