Lazio, D’Amato: Rocca dice il falso, Irpef non andato a Cotral

Giovedì 12 gennaio 2023 - 12:34

"Azienda risanata, 224 mln tutti da fondo nazionale trasporti"

Roma, 12 gen. (askanews) – “E’ doveroso da parte mia fare alcune repliche perché ho ascoltato con attenzione le parole dette dal candidato Francesco Rocca, e su alcune cose rimango basito e perplesso. Alcune sono proprio false. E’ falso che i fondi dell’Irpef vengono utilizzati per sostenere il Cotral, che questa giunta ha risanato perché stava portando i libri contabili in tribunale, ha un bilancio di 224 milioni interamente nel 2023 legato al fondo nazionale trasporti”. Così risponde il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra, Alessio D’Amato, alle parole espresse da Francesco Rocca, candidato del centrodestra, durante un incontro alla Cisl Lazio.In precedenza Rocca aveva detto che i 350 milioni di Irpef erano finiti nelle casse di Cotral invece di essere impiegate nella sanità regionale.