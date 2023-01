Carburanti, Mantovano: domani governo incontra sindacati settore

Giovedì 12 gennaio 2023 - 13:48

"Nessuna ondata di fango, norme contro speculazione"

Roma, 12 gen. (askanews) – Da parte del governo non c’è “nessuna ondata di fango nei confronti dei titolari delle pompe di benzina e del settore”, anzi “domani alle 11.30 io e i ministri Giorgetti e Urso incontreremo i sindacati del settore per ascoltare le loro ragioni e confrontarle con le misure che il governo intende adottare e ha adottato”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, a margine di una conferenza stampa sul Giubileo.“Non sono – ha precisato – misure penalizzanti per il settore ma servono soltanto a dissuadere i furbi e coloro che vogliono approfittare della speculazione. Non esiste che nella stessa giornata il carburante costi 1,8 euro a una pompa e 2 e mezzo a un’altra. Si tratta di tutelare i consumatori e gli operatori che non approfittano della situazione”.