Carburanti, fonti governo: non previsto intervento su accise

Giovedì 12 gennaio 2023 - 18:46

Domani a Palazzo Chigi incontro con i sindacati del settore

Roma, 12 gen. (askanews) – Il governo non sta lavorando a un intervento per la riduzione delle accise sui carburanti. E’ quanto fanno sapere fonti di governo.Al momento, infatti, si spiega, non ci sono le “condizioni” per un intervento, né nel cosiddetto decreto trasparenza né in altri provvedimento.Domani, intanto, alle 11.30 a Palazzo Chigi il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dello Sviluppo economico Adolfo Urso vedranno i sindacati del settore.