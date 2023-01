Perché Sabino Cassese preferisce il semipresidenzialismo

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 19:18

Contribuisce ad equilibrare i poteri

Roma, 11 gen. (askanews) – “Tra il sistema presidenziale e semipresidenziale nel nostro Paese è preferibile il sistema semipresidenziale, perché è stato sperimentato molto bene in Francia, perché equilibra il potere legislativo e il potere del Presidente, sostanzialmente conferendo a quest’ultimo i poteri che attengono alla politica estera e di difesa, consentendogli di nominare un governo che non deve avere la fiducia del parlamento ma che può essere sfiduciato dal parlamento con un intervento che in qualche modo è negativo ma non positivo. Il sistema semipresidenziale è più adatto se non altro perché attenua il presidenzialismo stretto dell’esperienza nordamericana”. Parola del costituzionalista Sabino Cassese, che pubblica un suo contributo sul sito di ‘io Cambio’, movimento che punta a promuovere le riforme istituzionali.Cassese ricorda che il 4 settembre del 1946 l’Assemblea Costituente decise di scegliere la forma parlamentare, ma approvò anche una mozione che disponeva di “dotarla con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità delle azioni dei governi e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”. Questo però, rammenta il costituzionalista, “non fu fatto” e la conseguenza è stata l’instabilità degli esecutivi.Peraltro, le ragioni del semipresidenzialismo si sono “accentuate” per “due motivi”, sostiene Cassese. Intanto occorre sanare un’asimmetria: “nell’ultimo decennio del secolo scorso è stato introdotto al livello regionale e al livello comunale un sistema presidenziale” e “poiché Stato e Regioni devono dialogare continuamente, come abbiamo notato durante la pandemia questa asimmetria ha creato dei problemi e degli squilibri”.Il secondo motivo, invece, “per cui un rafforzamento del potere esecutivo è importante è che negli ultimi trent’anni, in tutto il mondo, si sono creati quelli che possiamo chiamare dei condomini, cioè delle associazioni, delle organizzazioni internazionali, delle forme di co-regolazione che richiedono che ogni Paese parli con una voce sola e se debba parlare con una voce sola il Paese allora deve avere un capo dell’Esecutivo che rappresenti l’intera nazione, e che abbia tutti i poteri necessari, in particolare per quanto riguarda la politica estera e nella politica di difesa.Questi due buoni motivi sono aggiuntivi rispetto a quelli considerati durante l’Assemblea Costituente per un sistema che rafforzi l’Esecutivo”.Per il giurista sinora le “resistenze” all’introduzione di un sistema presidenziale o semipresidenziale nel nostro Paese sono state determinate da un’espressione “entrata ormai nella vulgata: il timore del tiranno”. Ma in Italia, oggi, “c’è un insieme di democrazie: 8 mila Comuni eletti democraticamente dal popolo, 20 regioni i cui organi deliberativi sono eletti democraticamente dal popolo e poi vi sono una serie di check and balance, di controlli e bilanciamenti, come dicono negli Stati Uniti, quindi forse il timore del tiranno a questo punto può essere inferiore anche perché dobbiamo assumere anche che la democrazia e le istituzioni democratiche si siano consolidate in Italia”.Cos/Int2