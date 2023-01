Pd, voto primarie ai gazebo di norma, previste deroghe per online

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 19:30

Per chi è impossibilitato ad andare o vive in zone remote

Roma, 11 gen. (askanews) – L’accordo sulle regole per le primarie Pd sarebbe stato di fatto raggiunto, secondo quanto riferisce più di un parlamentare democratico. Il voto nei gazebo resterebbe la norma, ma sarebbero previste delle deroghe per consentire di votare online a chi è impossibilitato a muoversi, per ragioni di salute o perché lontano da casa il giorno delle primarie.Inoltre ci sarebbe la possibilità del voto via internet anche per chi è residente in zone remote, lontano dai pricipali centri dove saranno allestiti i gazebo. I criteri saranno definiti con precisione dalla commissione congresso.Altro tema che andrà approfondito in commissione è quello dei residenti all’estero, che non potranno usare lo Spid. Si dovrà indicare un meccanismo in grado comunque di garantire la certezza dell’identità e la riservatezza del voto.