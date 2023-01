Milano-Cortina, Majorino a Fontana: ritardi opere colpa di Regione

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 19:19

"A giugno 2021 ancora non aveva deliberato su Spa"

Milano, 11 gen. (askanews) – “Fontana mi invita a leggere di più. E mi invita a chiedere conto al Pd. Ma perché Fontana non si ricorda che a giugno 2021 Regione Lombardia da lui guidata non aveva ancora deliberato l’intesa sullo schema di stato della società infrastrutture Milano – Cortina 2020-2026 Spa bloccando di fatto la realizzazione delle opere di collegamento per i siti dei giochi invernali per i quali il Governo precedente aveva stanziato un miliardo di euro?”. Lo dichiara il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, in risposta al presidente uscente Attilio Fontana, circa i ritardi nella realizzazione delle opere infrastrutturale connesse alle Olimpiadi invernali.“Come ricordava nel giugno 2021 il capogruppo PD al Consiglio Regionale Fabio Pizzul, il Veneto aveva deliberato il proprio accordo allo schema di stato della società. La Lombardia no e aspettava il testo definitivo di statuto dal sottosegretario leghista e lombardo Alessandro Morelli. Lo chiedo con la massima educazione e rispetto: i ritardi sono colpa di Regione Lombardia, si o no? Ossia di Fontana. Il Presidente eviti di sparare accuse un poco ridicole. Sennò il prossimo regalo saranno pastiglie di fosforo”.