Lazio, D’Amato presenta programma: diamo risposte chiare

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 17:29

Indichiamo la rotta per il futuro

Roma, 11 gen. (askanews) – “Noi vogliamo dare delle risposte chiare e indicare una rotta per il futuro”. Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, presenta il programma che accompagnerà la sua coalizione, spiegando l’idea di futuro del territorio. “Il nostro programma così preciso è la dimostrazione della nostra serietà” ha sottolineato dinanzi alla sala gremita, l’hub in via Marsala.“La concretezza è un requisito indispensabile per governare questa regione. Nei prossimi mesi sarà nostro compito mettere a terra tutti gli investimenti che abbiamo a disposizione: a partire dal Pnrr ai fondi strutturali. Dobbiamo programmare al meglio tutti gli eventi previsti a Roma, come il Giubileo, dobbiamo aiutare Roma a conquistare l’Expo 2030, altro impegno è la riduzione delle disuguaglianze”, ha spiegato D’Amato. Dunque “occhi puntati sulle tecnologie digitali e green, con una nuova rete di servizi informativi e di assistenza per le aziende e un programma di formazione 4.0 per la diffusione delle nuove competenze e ancora il rafforzamento della sinergia tra impresa e ricerca, con progetti innovativi come ‘Rome Technopole’ e ’10 km di scienza’”.Sul fronte della salute il programma promette una rivoluzione delle cure a domicilio e sanità digitale, punta all’integrazione socio-sanitaria, alla realizzazione della cittadella europea della salute presso l’ex ospedale Forlanini di Roma sullo sfondo le opere già finanziate: 6 nuovi ospedali, 170 case di comunità, 44 ospedali di comunità, 64 centrali operative territoriali.(Segue)