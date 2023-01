Lazio, D’Amato a Torbellamonaca: confido in riscatto e dignità

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 18:08

"È la prima fiaccolata nel quartiere"

Roma, 11 gen. (askanews) – “Era doveroso essere presente a Torbellamonaca per essere al fianco delle forze dell’ordine, e soprattutto per il ripristino della legalità in questo quartiere”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio Alessio D’Amato, a margine della manifestazione della fiaccolata della solidarietà in corso nella periferia della Capitale. “E’ stato un brutto episodio – ha aggiunto D’Amato – ma sono anche incoraggiato da questa prima fiaccolata fatta nel quartiere. Confido in un segnale molto importante di riscatto della legalità e di dignità dei cittadini”.Al fianco del candidato anche la presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli, mentre è atteso l’arrivo del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.