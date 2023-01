Carburanti, Meloni: scelto di dare altri aiuti, lo rivendico

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 12:04

Non avremmo potuto aumentare fondo sanità e platea per bollette

Roma, 10 gen. (askanews) – “Invece di spalmare 10 miliardi abbiamo deciso di concentrare le risorse su chi ne aveva più bisogno. Abbiamo fatto una scelta che rivendico e che è di giustizia sociale”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un video, riferendosi al taglio delle accise.“Per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della accise”, ha aggiunto.