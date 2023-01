Piantedosi rivendica le norme contro le Ong

Martedì 10 gennaio 2023 - 13:18

"Rispettano le convenzioni internazionali"

Roma, 10 gen. (askanews) – “Ci siamo mossi in linea con le convezioni internazionali: non neghiamo i salvataggi, non neghiamo che le persone vengano portare a terra ma cerchiamo di dare un quadro di regole”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del programma “L’aria che tira”, su La7 rispondendo a una domanda sulle nuove norme che riguardano le ong. “Vogliamo gestire noi questo fenomeno – ha aggiunto – e non possiamo permettere a navi private di sostituirsi allo Stato”.Nes/Int2