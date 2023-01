Milano-Cortina, Majorino: Giochi al centro del nostro programma

Martedì 10 gennaio 2023 - 16:56

Lo presento sabato al Teatro Studio con Pisapia

Milano, 10 gen. (askanews) – Nonostante l’alleanza con il M5s, partito di solito non favorevole ai grandi eventi, i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 saranno “al centro” del programma di Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia. Lo ha detto lo stesso europarlamentare dem in un’intervista nell’ambito dell’evento Direzione Nord. “Il programma che a giorni presentiamo, lo presento sabato al Teatro Studio con Giuliano Pisapia che è una garanzia, ha al centro anche le Olimpiadi perché non sia una grande occasione persa”, ha detto.