Majorino: inchiesta Mantova dimostra incapacità giunta Fontana

Martedì 10 gennaio 2023 - 15:35

"Anche sul fronte dell'antimafia è tempo di cambiare"

Milano, 10 gen. (askanews) – “Sono gravissime le notizie relative all’operazione in corso da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova a conclusione delle indagini condotte dalla DDA di Brescia. Un’operazione che ha portato a ordinanze di custodia per 10 persone indagate per concussione, corruzione e intestazione fitti di società per aver agevolato la cosca dei Dragone. ‘Ndrangheta. Reati che sarebbero stati commessi nell’ambito delle procedure per la concessione dei “fondi sisma” per il terremoto del 2012 che ha colpito la provincia di Mantova”. Lo dichiara il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, commentando l’operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Mantova.“Stiamo parlando di pagamenti dei contributi a fondo perduto stanziati da Regione Lombardia. È questo il controllo antimafia di cui è capace la Regione retta da Fontana e prima di lui dai suoi predecessori? Siamo di fronte a un quadro inquietante ed è la dimostrazione, una volta per tutte, che è tempo di cambiare. Anche sul fronte dell’antimafia qui in Regione Lombardia”.