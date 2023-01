Majorino: governo sottovaluta caro benzina in maniera sciagurata

Martedì 10 gennaio 2023 - 13:53

Chiederemo a leader nazionali centrodestra perché non fanno niente

Milano, 10 gen. (askanews) – “Mi auguro che i leader nazionali del centrodestra vengano in Lombardia così chiederemo loro perché non stanno facendo niente contro il caro benzina, tema che riguarda direttamente il sostegno ai cittadini lombardi e che in queste ore è totalmente sottovalutato dal governo, in maniera sciagurata”. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, intervistato al Tg1 Mattina.