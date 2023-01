Lombardia,Pd a Calenda: solo Majorino può battere destra

Martedì 10 gennaio 2023 - 14:53

Mirabelli: "Ci critica perché non si assume responsabilità indebolimento alternativa"

Milano, 10 gen. (askanews) – “Calenda è costretto a fare la caricatura delle proposte del centrosinistra in Lombardia per evitare di assumersi la responsabilità di aver scelto di indebolire l’alternativa in Lombardia. Ma è ormai evidente che, anche nel terzo polo, i tanti che non vogliono Fontana per altri 5 anni devono votare Majorino e che questa volta è davvero possibile chiudere finalmente coi governi del centrodestra”. Così il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.