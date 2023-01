Lombardia,Carretta(Az): Majorino pensi a M5s, non a nostri elettori

Martedì 10 gennaio 2023 - 14:53

Noi proponiamo un'alternativa per battere Fontana e Conte

Milano, 10 gen. (askanews) – “Consiglio a Majorino di pensare ai suoi alleati 5S e non agli elettori del Terzo Polo, che hanno scelto questo progetto per non abbandonarsi alla deriva populista intrapresa dal Pd. Capisco che sia in imbarazzo, ma è lui che ha scelto questi compagni di viaggio. Noi proponiamo un’alternativa per battere Fontana e Conte e visto l’avvicinamento e la curiosità su di noi da parte di molti mondi di centrosinistra, sono convinto che avremo ancora più elettori delle politiche di settembre”. Così in una nota il segretario regionale e consigliere regionale lombardo di Azione Niccolò Carretta in risposta alle dichiarazioni rilasciate dal candidato del centrosinistra alle regionali, Pierfrancesco Majorino.