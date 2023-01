Lombardia, Peluffo(Pd):scommetto su pensionamento Salvini dopo voto

Martedì 10 gennaio 2023 - 20:03

"Lombardi non dimenticano la malagestione durante la pandemia"

Milano, 10 gen. (askanews) – “Scommetto sul pensionamento di Salvini dopo il voto: i lombardi non dimenticano la malagestione durante la pandemia”. Così in una nota il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, riferendosi al segretario della Lega e alle regionali in Lombardia. La Regione, “per l’incapacità di chi l’ha gestita negli ultimi anni, ovvero Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha attraversato la peggiore crisi sanitaria dalla sua fondazione. I cittadini hanno pagato sulla propria pelle questa dannosa amministrazione. E non ci sono smarcamenti dell’ultimo minuto, cambi di casacca, restyling d’immagine o surreali alleanze che possano smentire i fatti” ha aggiunto.“Per fortuna la propaganda, leghista o russa che sia, si combatte con i dati, e quelli sulla pandemia sono pubblici. Per questo è vitale per questa regione cambiare la governance. E il Pd è sempre rimasto fermo sul punto. Siamo noi l’unica vera alternativa. E puntiamo a vincere. Non solo perché abbiamo una prospettiva per questa regione, ma soprattutto perché siamo credibili. Non abbiamo bisogno di trovare giustificazioni al nostro passato” ha continuato.“Credo esista un limite alla falsità, alla spregiudicatezza, all’opportunismo. Se non altro credo che chi andrà a votare non si farà convincere da quanti like Salvini si fa piazzare sui suoi profili. O dalla narrazione di Fontana che dopo anni alla guida della Regione ora promette di rifare la sanità da capo. Come non credo che mettersi a fare torte o smettere l’abito della destra per indossare quello del Terzo Polo possa confondere la mente dei cittadini. La Lombardia è governata dalla destra da anni, troppi anni. La sanità è stata il fallimento di questa giunta, di questo esecutivo di cui Moratti ha fatto parte tanto quanto Gallera. Cambiare non significa riciclare. Cambiare significa mandare a casa il vecchio e provare qualcosa di nuovo. In democrazia funziona così. Nelle moderne democrazie funziona così” ha concluso.