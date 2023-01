Lombardia, Majorino: sia regione anti-mafiosa, basta negazionismo

Martedì 10 gennaio 2023 - 16:56

Appello ad avversari: facciamo delle regionali laboratorio innovativo

Milano, 10 gen. (askanews) – “La questione morale non deve essere uno slogan, deve essere un tratto identitario. Facciamo delle regionali lombarde un bel laboratorio innovativo sottoponendo tutti i candidati alla valutazione del Prefetto per far sì che non ci siano ombre”. Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, candidato Pd-M5s alla presidenza della Regione Lombardia, all’incontro organizzato da Direzione nord al Palazzo delle Stelline a Milano, rivolgendosi ai suoi avversari alle prossime elezioni regionali Attilio Fontana e Letizia Moratti.“Facciamo della Lombardia la regione antimafiosa, basta negazionismo, ma cultura della legalità, trasparenza massima negli appalti, sostegno alle vittime dell’usura. Possiamo dare noi un contributo alla cultura della legalità”, ha detto Majorino.