Lombardia, Fontana: confronto? ne parleremo, ma no agli insulti

Martedì 10 gennaio 2023 - 19:05

No chiacchiericcio, la gente mi deve poter ascoltare

Milano, 10 gen. (askanews) – Attilio Fontana, sollecitato dai suoi concorrenti alla presidenza della Regione Lombardia a partecipare a un confronto elettorale in vista del voto di febbraio, si è detto “disponibile a rappresentare in modo corretto” i propri argomenti ma “un confronto che si fondi su un chiacchiericcio, su una serie di insulti reciproci non mi va bene. La gente mi deve poter ascoltare, poi deciderà”. Alla domanda se quindi non assisteremo a un confronto a tre, con Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti, formulata dai giornalisti ospiti dell’evento organizzato da Direzione nord al Palazzo delle Stelline a Milano, il presidente uscente della Regione Lombardia si è limitato ad affermare: “Ne parleremo”.