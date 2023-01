Lombardia, Fontana: carenza medici base per scelta nazionale folle

Martedì 10 gennaio 2023 - 19:00

Centrosinistra ha tagliato sulla sanità 37 mld dal 2011 al 2019

Milano, 10 gen. (askanews) – La carenza di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta in Lombardia è frutto di una “programmazione a livello nazionale assolutamente sbagliata”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia e candidato per un bis alle regionali, Attilio Fontana, durante l’evento Direzione Nord. “Certo, ne abbiamo pochi, proprio per la scelta di fondo assolutamente folle” dei governi di centrosinistra che nel periodo 2011-2019 hanno fatto “37 miliardi di tagli sulla sanità” ha aggiunto.