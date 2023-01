Lombardia, Fontana: al nucleare pulito io ci credo

Martedì 10 gennaio 2023 - 19:04

"Ci vorranno anni, ma intanto evitare ogni incrostazione ideologica"

Milano, 10 gen. (askanews) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ribadito la propria posizione favorevole all’energia nucleare di nuova generazione, ma ha aggiunto che non sono stati fatti finora passi in più in questa direzione. “A quel livello no, ma credo che da parte di Regione Lombardia ci sia grande interesse per il nucleare di nuova generazione, mille anni in avanti rispetto a quello precedente, non presenta alcun tipo di problematicità” ha detto durante un’intervista nell’ambito dell’evento Direzione Nord. Del resto il nucleare, ha osservato Fontana, “è usato in tutta Europa, è una scelta che sono convinto si debba fare. È chiaro che ci vorranno anni, così come per la fusione nucleare”, ma occorre intanto evitare “qualunque tipo di incrostazione ideologica, io ci credo”.