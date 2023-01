Lombardia, Cecchetti(Lega) a Peluffo: a finire pensionato sarà Pd

Martedì 10 gennaio 2023 - 20:31

Da Pd lombardo campagna elettorale solo contro Salvini e Lega

Milano, 10 gen. (askanews) – “È incredibile come il Pd lombardo stia facendo una campagna elettorale non sui temi concreti, ma solo contro Salvini e la Lega. Adesso se ne esce il segretario regionale Peluffo che chiede un voto per pensionare Salvini. Sarebbe questa la loro proposta per la Regione Lombardia?”. Così in una nota il coordinatore regionale lombardo della Lega e deputato, Fabrizio Cecchetti, riferendosi al segretario del Pd lombardo Vinicio Peluffo.“Poi a vederla proprio bene i lombardi hanno già pensionato il Pd alle ultime politiche, hanno pensionato tutti i loro candidati da Ambrosoli a Gori perché sono le loro idee, contro lo sviluppo, contro le infrastrutture, contro il lavoro, contro tutto, che vengono regolarmente pensionati dai lombardi” ha aggiunto.