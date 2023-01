Lombardia, Berlusconi: è la mia casa, Forza Italia sarà decisiva

Martedì 10 gennaio 2023 - 11:41

Da trent'anni i lombardi scelgono il buongoverno del centrodestra

Milano, 10 gen. (askanews) – La Lombardia “è la mia casa” e Forza Italia, che è schierata al fianco di Attilio Fontana, “sarà decisiva” alle elezioni regionali di febbraio. Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video pubblicato su Facebook.“La Lombardia – dice Berlusconi – è la mia casa, voglio dirlo ancora una volta, anche perché i valori della gente lombarda, lo spirito imprenditoriale, l’etica del lavoro, la solidarietà sociale sono anche i nostri valori. Sono quelli per i quali siamo scesi in campo nel 1994”.“Non è un caso quindi – prosegue l’ex premier – che la Lombardia abbia scelto costantemente il buongoverno di Forza Italia e dal centrodestra da quasi trent’anni a questa parte. Un buongoverno che ha consentito alla nostra regione di essere una delle più avanzate d’Europa. con un Pil pari o superiore a quello di molte Nazioni europee”.“A Febbraio la Lombardia torna a voi, e noi dobbiamo confermare questo modello di buongoverno. Forza Italia – sottolinea Berlusconi – è impegnata al fianco del governatore Fontana, che merita la riconferma. La sua Giunta ha governato bene in una delle stagioni più difficili della storia recente, quando la Lombardia è stata la prima regione dell’Occidente a dover affrontare l’emergenza Covid. E’ stato difficile. Ma abbiamo resistito. Il grande successo della campagna elettorale guidata dal nostro Guido Bertolaso è stata d’esempio per l’intera nazione”.“Forza Italia – conclude Berlusconi – sarà dunque in campo e sarà decisiva anche questa volta. Quindi votare per Forza Italia significa dare più forza nella prossima Giunta di centrodestra ai liberali, ai cristiani, ai garantisti, agli europeisti. Il nostro impegno è quello di fare del 2023 l’anno della ripresa e della ripartenza, con Attilio Fontana sono sicuro che ci riusciremo”.